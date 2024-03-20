Почему американское СМИ именно перед Рамштайном сделало громкое заявление о снарядах для Украины

Президент Чехии Петр Павел. Фото: официальная Facebook-страница Павела

Причиной появления статьи в The Wall Street Journal статьи, посвященной покупке у союзников России снарядов для Украины, может быть намек Кремлю, чтобы тот разобрался со своими партнерами. Но, скорее всего, это сигнал Путину, чтобы тот не думал, что он может рассчитывать даже на вроде бы лояльные ему страны.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Комментируя появление именно перед заседанием в формате Рамштайн статьи в The Wall Street Journal о том, что организованный президентом Чехии Петром Павелом процесс покупки снарядов для Украины происходит, в частности, и у союзников России, Дмитрий Снегирев отметил контраверсионность этой ситуации.

"Могут быть две разные причины появления этого материала — либо это было сделано специально с антироссийской целью, либо наоборот, это был сигнал стране-агрессору о возможных проблемах в отношениях с союзниками", — подчеркнул эксперт.

Россию поставили на место

Снегирев отметил, что, скорее всего, эта статья является контролируемой утечкой информации.

"Это западный сигнал России о том, что она не так уж мощна, что она не контролирует своих союзников и не имеет геополитического влияния даже на те страны, которые якобы являются ее партнерами", — уверен эксперт.

Напомним, что Новини.LIVE прогнозировали перед началом встречи, что речь во время переговоров на американской базе Рамштайн в Германии будет идти об артиллерийских снарядах, системах ПВО и дальнобойных ракетах.