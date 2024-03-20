Чому американське ЗМІ саме перед Рамштайном зробило гучну заяву про снаряди для України

Президент Чехії Петр Павел. Фото: офіційна Facebook-сторінка Павела

Причиною появи статті у The Wall Street Journal статті, присвяченій купівлі у союзників Росії снарядів для України, може бути натяк Кремлю, аби той розібрався зі своїми партнерами. Та, скоріш за все, це сигнал Путіну, щоб той не думав, що він може розраховувати навіть на начебто лояльні до нього країни.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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У чому суть статті The Wall Street Journal про снаряди для України

Коментуючи появу саме перед засіданням у форматі Рамштайн статті у The Wall Street Journal про те, що організований президентом Чехії Петром Павелом процес купівлі снарядів для України відбувається, зокрема, і в союзників Росії, Дмитро Снєгирьов наголосив на контраверсійності цієї ситуації.

"Можуть бути дві різні причини появи цього матеріалу — або це було зроблено спеціально з антиросійською метою, або навпаки, це був сигнал країні-агресору про можливі проблеми у відносинах із союзниками", — підкреслив експерт.

Росію поставили на місце

Снєгирьов зазначив, що, скоріш за все, ця стаття є контрольованим витоком інформації.

"Це західний сигнал Росії про те, що вона не така вже й могутня, що вона не контролює своїх союзників і не має геополітичного впливу навіть на ті країни, які нібито є її партнерами", — упевнений експерт.

Нагадаємо, що Новини.LIVE прогнозували перед початком зустрічі, що мова під час переговорів на американській базі Рамштайн у Німеччині йтиме про артилерійські снаряди, системи ППО та далекобійні ракети.