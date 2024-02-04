Члены совета директоров компаний Илона Маска употребляли наркотики вместе с ним, — WSJ

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск употреблял наркотики. Также наркотические вещества, в частности кетамин, употребляли и некоторые его сотрудники.

Об этом пишет The Wall Street Journal в субботу, 3 февраля.

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Илон Маск и его сотрудники употребляли наркотики

Издание пишет, что бизнесмен использовал кетамин на встречах с членом совета директоров Tesla и соучредителем сервиса аренды жилья Airbnb Джо Геббией.

Кроме него, наркотические вещества употребляли и бывшие члены совета директоров Tesla Стив Джарвестон и Антонио Грасиас и брат миллиардера Кимбал Маск.

Как отмечает СМИ, зимой 2022 года ситуация дошла до того, что друг Маска и экс-член совета директоров Tesla Ларри Эллисон предлагал миллиардеру приехать в Эллисон на Гавайи, чтобы тот прекратил употреблять наркотики.

Источники рассказывают, что окружение бизнесмена употребляет наркотики вместе с ним, потому что боится его расстроить, ведь бизнесмен помог им подняться и заработать состояние.

Напомним, что в США аннулировали решение совета директоров компании Tesla, которая в 2018 году решила выплатить Илону Маску 55,8 млрд долларов в качестве вознаграждения за работу в руководстве компании. Как генеральный директор и крупнейший акционер производителя электромобилей Маск не получает зарплату как таковую.

Кроме того, мэр Амстердама Фемке Халсема призвал урегулировать в городе продажу и употребление наркотических веществ, в том числе кокаина. Он назвал главной целью таких мер подрыв экономики преступных предприятий, зарабатывающих на наркоторговле миллиарды.