Суд у США анулював зарплату Маска у компанії Tesla

Американсьий мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Суддя в американському штаті Делавер анулювала рішення ради директорів компанії Tesla, яка в 2018 році вирішила виплатити Ілону Маску 55,8 млрд доларів як винагороду за роботу в керівництві компанії. Як генеральний директор і найбільший акціонер виробника електромобілів, Маск не отримує зарплату як таку.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

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Винагорода Маска прив'язана до основних показників роботи компанії, таких, як ціна акцій та прибутковість.

Винагороду Маска оскаржив у суді один із міноритарних акціонерів Tesla Річард Торнетта, якому належать лише дев'ять акцій Tesla.

"Він зажадав скасувати виплату, оскільки, за його словами, акціонери не отримали достатньо інформації про те, чи справді Маск своєю роботою заслужив на таку гігантську суму", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, компанія Neuralink американського бізнесмена Ілона Маска вперше вживила чип у мозок людини. Початкові результати роботи приладу виглядають обнадійливими.

Додамо, мама Ілона Маска, модель Мей Маск, прикрасила обкладинку видання Tatler. Модель позує на тлі Забороненого міста, імператорського палацового комплексу у центрі Пекіна, Китай.