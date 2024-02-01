Суд в США аннулировал зарплату Маска в компании Tesla

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Судья в американском штате Делавер аннулировала решение совета директоров компании Tesla, которая в 2018 году решила выплатить Илону Маску 55,8 млрд долларов в качестве вознаграждения за работу в руководстве компании. Как генеральный директор и крупнейший акционер производителя электромобилей Маск не получает зарплату как таковую.

Об этом сообщает Би-би-си.

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Вознаграждение Маска привязано к основным показателям работы компании, таким как цена акций и прибыльность.

Вознаграждение Маска обжаловал в суде один из миноритарных акционеров Tesla Ричард Торнетта, которому принадлежат всего девять акций Tesla.

"Он потребовал отменить выплату, поскольку, по его словам, акционеры не получили достаточно информации о том, действительно ли Маск своей работой заслужил такую гигантскую сумму", — говорится в сообщении.

Напомним, компания Neuralink американского бизнесмена Илона Маска впервые вживила чип в мозг человека. Первоначальные результаты работы прибора выглядят обнадеживающими.

Добавим, мама Илона Маска, модель Мэй Маск, украсила обложку издания Tatler. Модель позирует на фоне Запретного города, императорского дворцового комплекса в центре Пекина, Китай.