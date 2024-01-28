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Мер Амстердама закликав врегулювати продаж і вживання наркотиків в місті

28 січня 2024 16:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Мер Амстердама закликав врегулювати продаж і вживання наркотиків в місті
Люди йдуть по вулиці біля крамниць, які продають наркотики в Амстердамі. Ілюстративне фото: bloomberg.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Мер Амстердама Фемке Халсема закликав врегулювати в місті продаж та вживання наркотичних речовин, зокрема кокаїну. Він назвав головною метою таких заходів підрив економіки злочинних підприємств, які заробляють на наркоторгівлі мільярди.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Фемке Халсема для того аби застосувати заходи для врегулювання продажу наркотиків в Амстердамі організував публічні дебати 26 січня. До цього мер міста також намагався обмежити туристам відвідування столиці Нідерландів.

"Дозвольте зробити висновок, що сотні років розчарування та репресій мало чого досягли. Виявляється, у людей є потреба в стимуляторах", — зазначив Халсема.

За даними видання, за 2023 рік кількість вилученого кокаїну в Нідерландах зросла. В країні вилучили майже 60 тонн наркотичної речовини в портах Роттердама та Фліссінгена, натомість у 2022 році цей показник склав 51 тонну. Торгівля наркотиками зросла минулого року також і в аеропортах Нідерландів.

У грудні уряд країни розпочав перший етап врегулювання вирощування коноплі в Нідерландах.

"Війна з наркотиками — це тільки хороша новина для організованої злочинності", — додав мер Амстердама.

Нагадаємо, в Одесі викрили та затримали чоловіка, який займався наркоторгівлею. Він збував наркотичні речовини через "закладки". 

Додамо, у Києві правоохоронці викрили групу осіб, яка постачала наркотики в Україну з інших держав. Вартість наркотичних речових, вилучених у злочинців, становить 30 млн грн.

наркотики
розпродаж
торгівля
Нідерланди
наркоторгівля

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