Мэр Амстердама призвал урегулировать продажу и употребление наркотиков в городе

Люди идут по улице возле магазинов, продающих наркотики в Амстердаме. Иллюстративное фото: bloomberg.com

Мэр Амстердама Фемке Халсема призвал урегулировать в городе продажу и употребление наркотических веществ , в частности кокаина. Он назвал главной целью таких мер подрыв экономики преступных предприятий, зарабатывающих на наркоторговле миллиарды.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

В Амстердаме планируют урегулировать поставки кокаина в город

Фемке Халсема, для того чтобы применить меры по урегулированию продажи наркотиков в Амстердаме, организовал публичные дебаты 26 января. До этого мэр города также пытался ограничить туристам посещение столицы Нидерландов.

"Позвольте заключить, что сотни лет разочарования и репрессий мало чего достигли. Оказывается, у людей есть потребность в стимуляторах", — отметил Халсема.

По данным издания, за 2023 год количество изъятого кокаина в Нидерландах выросло. В стране изъяли почти 60 тонн наркотического вещества в портах Роттердама и Флиссингена, в 2022 году этот показатель составил 51 тонну. Торговля наркотиками выросла в прошлом году также и в аэропортах Нидерландов.

В декабре правительство страны начало первый этап урегулирования выращивания конопли в Нидерландах.

"Война с наркотиками — это только хорошая новость для организованной преступности", — добавил мэр Амстердама.

Напомним, в Одессе разоблачили и задержали мужчину, который занимался наркоторговлей. Он сбывал наркотические вещества через "закладки".

Добавим, в Киеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые поставляли наркотики в Украину из других государств. Стоимость наркотических веществ, изъятых у преступников, составляет 30 млн грн.