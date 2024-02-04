Члени ради директорів компаній Ілона Маска вживали наркотики разом з ним, — WSJ

Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск вживав наркотики. Також наркотичні речовини, зокрема кетамін, вживали й деякі його співробітники.

Про це пише The Wall Street Journal у суботу, 3 лютого.

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Ілон Маск та його співробітники вживали наркотики

Видання пише, що бізнесмен використовував кетамін на зустрічах із членом ради директорів Tesla та співзасновником сервісу оренди житла Airbnb Джо Геббією.

Крім нього, наркотичні речовини вживали й колишні члени ради директорів Tesla Стів Джарвестон та Антоніо Грасіас та брат мільярдера Кімбал Маск.

Як зазначає ЗМІ, взимку 2022 року ситуація дійшла до того, що друг Маска та ексчлен ради директорів Tesla Ларрі Еллісон пропонував мільярдеру приїхати до Еллісона на Гаваї, аби той припинив вживати наркотики.

Джерела розповідають, що оточення бізнесмена вживає наркотики разом з ним, тому що боїться його засмутити, адже бізнесмен допоміг їм піднятися й заробити статки.

Нагадаємо, що у США анулювали рішення ради директорів компанії Tesla, яка у 2018 році вирішила виплатити Ілону Маску 55,8 млрд доларів як винагороду за роботу в керівництві компанії. Як генеральний директор і найбільший акціонер виробника електромобілів, Маск не отримує зарплату як таку.

Крім того, мер Амстердама Фемке Халсема закликав врегулювати в місті продаж та вживання наркотичних речовин, зокрема кокаїну. Він назвав головною метою таких заходів підрив економіки злочинних підприємств, які заробляють на наркоторгівлі мільярди.