Чиновник Полтавского облсовета отдыхал в Европе под видом рабочих командировок

Сотрудники СБУ с заместителем председателя Полтавского облсовета. Фото: СБУ / Telegram

Заместитель председателя Полтавского областного совета в военное время устроил себе отдых в Португалии под видом "служебной командировки". Мужчина получил официальное от СБУ подозрение, теперь ему грозит заключение.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Материалы дела

В марте 2023 года чиновник оформил себе служебную командировку в город Быдгощ в Польше, но согласно материалам СБУ и ДБР, он совершил действия, противоречащие официальному характеру поездки.

Однако после пересечения государственной границы депутат уехал по личным делам в одну из юго-западных стран ЕС. Там он был весь термин "командировки". Во время этой "служебной поездки" он тратил средства со своих банковских карт на оплату отелей, ресторанов и магазинов за границей. Кроме того, была зафиксирована подпись на доверенность для приобретения недвижимости в Евросоюзе.

Когда он вернулся в Украину, то отчитался об "успешно выполненной цели командировки" и даже получил за время, проведенное в ЕС, зарплату.

В ходе обысков у него были изъяты подлинники зарубежных документов, подтверждающие его пребывание и маршруты за пределами страны.

Согласно информации из СБУ, по этим действиям чиновника он получил подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: служебный подлог, мошенничество и подлог документов, печатей и бланков. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Напомним, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении высокопоставленному представителю УПЦ МП . Он призвал помолиться за оккупантов в войне с Украиной.

Также мы писали о том, что СБУ в сотрудничестве с Национальными антикоррупционным бюро и Офисом Гепрокурора Украины разоблачила схему хищения средств, выделяемых на закупку горючего для спецслужбы в 2022 году.