Чиновник Полтавської облради відпочивав у Європі під виглядом робочих відряджень
Заступник голови Полтавської обласної ради у воєнний час влаштував собі відпочинок у Португалії під виглядом "службового відрядження". Чоловік отримав офіційну від СБУ підозру, тепер йому загрожує ув'язнення.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Матеріали справи
В березні 2023 року чиновник оформив собі службове відрядження до міста Бидгощ у Польщі, але згідно з матеріалами СБУ та ДБР, він вчинив дії, що суперечать офіційному характеру поїздки.
Однак після перетину державного кордону депутат поїхав у особисті справи в одну із південно-західних країн ЄС. Там він був весь термін "відрядження". Під час цієї "службової поїздки" він витрачав кошти зі своїх банківських карток на оплату готелів, ресторанів і магазинів за кордоном. Крім того, було зафіксовано його підпис на довіреність для придбання нерухомості у Євросоюзі.
Коли він повернувся до України, то прозвітував про "успішно виконану мету відрядження" і навіть отримав за час, проведений в ЄС, зарплату.
У ході обшуків у нього було вилучено оригінали закордонних документів, що підтверджують його перебування та маршрути за межами країни.
Згідно з інформацією з СБУ, за цими діями чиновника він отримав підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: службове підроблення, шахрайство та підроблення документів, печаток і бланків. Наразі розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного.
Нагадаємо, що Служба безпеки України оголосила про підозру високопоставленому представнику УПЦ МП. Він закликав помолитися за окупантів у війні з Україною.
Також ми писали про те, що СБУ у співпраці з Національними антикорупційним бюро та Офісом Гепрокурора України викрила схему розкрадання коштів, які виділялись на закупівлю пального для спецслужби у 2022 році.
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