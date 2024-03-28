Помощь при рождении ребенка: объяснение депутата ВР

Никита Потураев. Фото: Скриншот видео

Законопроект о повышении помощи при рождении ребенка до более 380 тысяч гривен является популистским и ввиду условий, в которых сейчас находится Украина, его перспектива абсолютно нулевая.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

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"К сожалению, в парламенте есть люди, которые выдвигают такие популистические инициативы. Проблемы с демографией будем решать после победы, на которую должны быть направлены все наши ресурсы. Только победа обеспечит наше существование как нации и государства", — отметил нардеп.

По его словам, после окончания войны государство должно будет разработать серьезную государственную политику, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине. Однако, по его мнению, в демографической политике не все решают деньги.

"Конечно, деньги важны и ими тоже надо будет оперировать. Но для этого их сначала нужно будет где-то взять. А пока поданный законопроект является популистским и ввиду условий, в которых сейчас находится Украина, его перспектива абсолютно нулевая",— подытожил нардеп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для рождаемости детей в Украине во время войны очень важен вопрос безопасности. Он считает, что по окончании военных действий в нашем государстве будет настоящий бум.