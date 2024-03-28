Зеленський зробив прогноз по народжуваності в Україні після завершення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для народжуваності дітей в Україні під час війни дуже важливим є питання безпеки. Він вважає, що після закінчення воєнних дій в нашій державі буде справжній бум.

Про це глава держави розповів під час зустрічі зі студентами Сумського державного університету, у середу, 27 березня.

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Зеленський вважає, для того, щоб в Україні тривало життя і народжувалися діти, необхідно створити безпечні умови, зокрема для їхнього навчання. Найбільше це стосується і областей, що межують із державою-агресором. Тому важливо, щоб садочки, школи та інші заклади освіти мали облаштовані укриття, а регіон був забезпечений сучасними системами ППО.

"Я думаю, що найбільший стимул – це безпека, і що далі з дитиною, і що робити. І треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, допомагають, але вони не стимулюють саме під час війни народжувати", — сказав президент.

Він також додав, що після закінчення війни в Україні буде справжній бум.

"Я розумію, що закінчиться війна – буде бум. Я в цьому впевнений, будуть люди повертатися, будуть впевнені в завтрашньому дні, впевнені в майбутньому та Україні", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. За ним пропонується збільшити її щонайменше у 10 разів від прожиткового мінімуму — до понад 380 тис. грн.

Наразі в Україні розмір допомоги при народженні або усиновленні дитини складає 41 280 грн, розподілені на 36 місяців.

Для отримання цієї допомоги потрібно зареєструватися у кабінеті е-послуг Міністерства соціальної політики, заповнити онлайн-форму та заяву, яка автоматично відправиться до органів соцзахисту.