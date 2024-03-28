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Зеленский сделал прогноз по рождаемости в Украине после завершения войны

28 марта 2024 10:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский сделал прогноз по рождаемости в Украине после завершения войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для рождаемости детей в Украине во время войны очень важен вопрос безопасности. Он считает, что по окончании военных действий в нашем государстве будет настоящий бум.

Об этом глава государства рассказал во время встречи со студентами Сумского государственного университета в среду, 27 марта.

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Зеленский считает, чтобы в Украине продолжалась жизнь и рождались дети, необходимо создать безопасные условия, в частности для их обучения. Больше всего это касается и областей, граничащих с государством-агрессором. Поэтому важно, чтобы детские сады, школы и другие учебные заведения имели обустроенные укрытия, а регион был обеспечен современными системами ПВО.

"Я думаю, что самый большой стимул — это безопасность, и что дальше с ребенком, и что делать. И нужно не только финансово стимулировать, потому что финансы, на мой взгляд, помогают, но они не стимулируют именно во время войны рожать", — сказал президент.

Он также добавил, что после войны в Украине будет настоящий бум.

"Я понимаю, что закончится война — будет бум. Я в этом уверен, будут люди возвращаться, будут уверены в завтрашнем дне, уверены в будущем и Украине", — подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно размера пособия при рождении ребенка. По нему предлагается увеличить ее по меньшей мере в 10 раз от прожиточного минимума — до 380 тыс. грн.

Сейчас в Украине размер пособия при рождении или усыновлении ребенка составляет 41 280 грн, распределенных на 36 месяцев.

Для получения этой помощи нужно зарегистрироваться в кабинете е-услуг Министерства социальной политики, заполнить онлайн-форму и заявление, которое автоматически отправится в органы соцзащиты.

Владимир Зеленский
дети
Украина
рождаемость
безопасность
война в Украине

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