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Чи підвищать виплати при народженні дитини до 380 тисяч — у ВР пояснили

28 березня 2024 15:47
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Допомога при народженні дитини: пояснення депутата ВР
Микита Потураєв. Фото: скріншот відео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Законопроєкт про підвищення допомоги при народженні дитини до понад 380 тисяч гривень є популістським і зважаючи на умови, в яких наразі перебуває Україна, його перспектива є абсолютно нульовою.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

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"На жаль, у парламенті є люди, які висувають такі популістичні ініціативи. Проблеми з демографією будемо вирішувати після перемоги, на яку наразі мають бути спрямовані всі наші ресурси. Лише перемога забезпечить наше існування як нації та держави", — зазначив нардеп.

За його словами, після закінчення війни держава повинна буде розробити серйозну державну політику, аби поліпшити демографічну ситуацію в Україні. Однак, на його переконання, у демографічній політиці не все вирішують гроші. 

"Звісно, гроші важливі і ними теж треба буде оперувати. Але для цього їх спершу треба буде десь взяти. А поки що поданий законопроєкт є популістським і зважаючи на умовах, в яких наразі перебуває Україна, його перспектива є абсолютно нульовою", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що для народжуваності дітей в Україні під час війни дуже важливим є питання безпеки. Він вважає, що після закінчення воєнних дій в нашій державі буде справжній бум.

Верховна Рада
народжуваність
матеріальна допомога
війна в Україні

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