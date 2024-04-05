Чехия закупит более 100 танков Leopard 2 — чем это может быть полезно для Украины

Танки Leopard 2. Фото: US Army

Оборонный комитет парламента Чехии утвердил закупку 76 новых танков Leopard 2A8. Вместе с компенсированными государство будет иметь более 100 единиц, которые усилят ее сферу обороны. Кроме того соответствующее перевооружение позволит стране отказаться от других танков, которые могут передать Украине.

Об этом сообщает Defense Express.

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Отмечается, что всего Вооруженные Силы Чехии усилят 42 Leopard 2A4, а также 76 Leopard 2A8, что равняется 118 танкам Leopard 2.

Если сравнить, то Франция планирует оставить в своем строю 122 Leclerc XLR, Британия — 148 Challenger 3. Однако следует понимать, что бюджет этих стран не сравнится с чешским.

Как пишут эксперты, соответствующее обновление в технике позволит Чехии отказаться от 30 танков T-72M4CZ. Ранее в СМИ распространялась информация о том, что эти единицы могут быть переданы на нужды ВСУ.

Напомним, что Чехия возглавила инициативу по закупке для Украины 800 тысяч боеприпасов , к которой присоединилось 15 стран. Речь идет о Германии, Франции, Голландии, Норвегии, Швеции, Португалии, Бельгии, Польше и Канаде.

В СМИ предполагают, что обещанную помощь доставят гораздо раньше, чем планировали.