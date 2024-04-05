Танки Leopard 2. Фото: US Army

Оборонний комітет парламенту Чехії затвердив закупівлю 76 нових танків Leopard 2A8. Разом з компенсованими держава матиме понад 100 одиниць, які посилять її сферу оборони. Крім того, відповідне переозброєння дозволить країні відмовитися від інших танків, які можуть передати Україні.

Про це повідомляє Defense Express.

Читайте також:

Танки Leopard для Чехії

Зазначається, що загалом Збройні Сили Чехії посилять 42 Leopard 2A4, а також 76 Leopard 2A8, що дорівнює 118 танків Leopard 2.

Якщо порівняти, то Франція планує залишити у своєму строю 122 Leclerc XLR, Британія — 148 Challenger 3. Однак, варто розуміти, що бюджет цих країн не зрівняється з чеським.

Як пишуть експерти, відповідне оновлення у техніці дозволить Чехії відмовитися від 30 танків T-72M4CZ. Раніше у ЗМІ ширилися інформація про те, що ці одиниці можуть передати на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що Чехія очолила ініціативу з закупівлі для України 800 тисяч боєприпасів, до якої долучилося 15 країн. Йдеться про Німеччину, Францію, Голландію, Норвегію, Швецію, Португалію, Бельгію, Польщу та Канаду.

У ЗМІ припускають, що обіцяну допомогу доставлять значно раніше, ніж планували.