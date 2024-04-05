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Чехія закупить понад 100 танків Leopard 2 — чим це може бути корисно для України

5 квітня 2024 12:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чехія закупить понад 100 танків Leopard 2 — чим це може бути корисно для України
Танки Leopard 2. Фото: US Army
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Оборонний комітет парламенту Чехії затвердив закупівлю 76 нових танків Leopard 2A8. Разом з компенсованими держава матиме понад 100 одиниць, які посилять її сферу оборони. Крім того, відповідне переозброєння дозволить країні відмовитися від інших танків, які можуть передати Україні

Про це повідомляє Defense Express.

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Зазначається, що загалом Збройні Сили Чехії посилять  42 Leopard 2A4, а також 76 Leopard 2A8, що дорівнює 118 танків Leopard 2.

Якщо порівняти, то Франція планує залишити у своєму строю 122 Leclerc XLR, Британія — 148 Challenger 3. Однак, варто розуміти, що бюджет цих країн не зрівняється з чеським.

Як пишуть експерти, відповідне оновлення у техніці дозволить Чехії відмовитися від 30 танків T-72M4CZ. Раніше у ЗМІ ширилися інформація про те, що ці одиниці можуть передати на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що Чехія очолила ініціативу з закупівлі для України 800 тисяч боєприпасів, до якої долучилося 15 країн. Йдеться про Німеччину, Францію, Голландію, Норвегію, Швецію, Португалію, Бельгію, Польщу та Канаду.

У ЗМІ припускають, що обіцяну допомогу доставлять значно раніше, ніж планували.

Чехія
танки
військова техніка
закупівлі

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