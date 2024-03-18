Чехия предлагает Евросоюзу запретить импорт зерна из России и Белоруссии

Совет Европейского союза. Иллюстративное фото: European Council

На следующей неделе на заседании Европейского совета Чехия выступит с предложением запретить импорт зерна из России и Беларуси в страну Европейского Союза, рассказал в программе чешского телевидения министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборни.

Об этом сообщает издание Novinky.cz.

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Запрет на российское зерно

Чехия настаивает на том, чтобы зерновые и масличные культуры были включены в список санкций и не ввезены в страну ЕС.

По данным Евростата, в прошлом году в Союз импортировалось около 1,5 миллиона тонн зерна из России, что является значительным объемом и дополнительными показателями. Испания, столкнувшаяся с проблемами урожая, также значительно увеличила свой импорт.

"Нет никакой причины, почему мы должны поддерживать агрессора, покупая российское зерно в Европе", — подчеркнул министр Выборни.

Он также добавляет, что не ожидается внезапного роста цены на продукты после возможного запрета импорта российского зерна, поскольку у Чехии достаточно излишков.

Маргита Балаштикова, член парламентской комиссии по сельскому хозяйству и теневой министр сельского хозяйства от партии ANO, также поддерживает запрет на ввоз зерна из России и Беларуси, но отмечает, что выполнение этой меры может быть сложным. Она заявила о необходимости таможенной проверки и опломбирования вагонов во избежание обхода этих ограничений со стороны торговцев.

Стоит отметить, что министр Выборни опроверг информацию о том, что в Чехию импортируется зараженное зерно из Украины, недавно обнародованное экс-премьер-министром и главой движения ANO Андреем Бабишем. По словам министра, только в трех пробах фуражного зерна было обнаружено незначительное превышение нормы.

Напомним, что в Польше задержали украинских журналистов, зафиксировавших торговлю с Россией.

Также мы писали о том, что все, кто причастен к рассыпанному украинскому зерну на границе, будут нести ответственность и возмещать материальный ущерб.