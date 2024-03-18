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Чехія пропонує Євросоюзу заборонити імпорт зерна з Росії і Білорусі

18 березня 2024 07:33
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Чехія пропонує Євросоюзу заборонити імпорт зерна з Росії і Білорусі
Рада Європейського Союзу. Ілюстративне фото: European Council
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Наступного тижня на засіданні Європейської ради Чехія виступить із пропозицією заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до країни Європейського Союзу. Розповів у програмі чеського телебачення, міністр сільського господарства Чехії Марек Виборні.

Про це повідомляє видання Novinky.cz.

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Заборона на російське зерно

Чехія настоюється на тому, щоб зернові та олійні культури були включені до списку санкцій, і не ввезені до країни ЄС.

За даними Євростату, минулого року до Союзу імпортувалося близько 1,5 мільйонів тонн зерна з Росії, що є значним обсягом і додатковими показниками. Іспанія, яка зіткнулася з проблемами врожаю, також значно збільшила свій імпорт.

"Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі", — підкреслив міністр Виборні.

Він також додає, що не очікується раптового зростання ціни на продукти після можливої ​​заборони імпорту російського зерна, після чого в Чехії є достатньо надлишків.

Маргіта Балаштікова, член парламентської комісії з сільського господарства та тіньовий міністр сільського господарства від партії ANO, також підтримує заборону ввезення зерна з Росії та Білорусі, але відзначає, що виконання цієї міри може бути складним. Вона заявила про необхідність митної перевірки та опломбування вагонів, щоб уникнути обходу цих обмежень з боку торговців.

Варто відзначити, що міністр Виборні спростував інформацію про те, що до Чехії імпортується заражене зерно з України, яке нещодавно оприлюднив екс-прем'єр-міністр та голова руху ANO Андрій Бабіш. За словами міністра, лише у трьох пробах фуражного зерна було виявлено незначне перевищення норми.

Нагадаємо, що у Польщі затримали українських журналістів, які зафіксували торгівлю з Росією. 

Також ми писали про те, що всі, хто причетний до розсипаного українського зерна на кордоні, нестимуть відповідальність і відшкодовуватимуть матеріальні збитки. 

Європейський союз
Білорусь
торгівля
Чехія
зерно
Росія

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