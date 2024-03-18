Чехія пропонує Євросоюзу заборонити імпорт зерна з Росії і Білорусі
Наступного тижня на засіданні Європейської ради Чехія виступить із пропозицією заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до країни Європейського Союзу. Розповів у програмі чеського телебачення, міністр сільського господарства Чехії Марек Виборні.
Про це повідомляє видання Novinky.cz.
Заборона на російське зерно
Чехія настоюється на тому, щоб зернові та олійні культури були включені до списку санкцій, і не ввезені до країни ЄС.
За даними Євростату, минулого року до Союзу імпортувалося близько 1,5 мільйонів тонн зерна з Росії, що є значним обсягом і додатковими показниками. Іспанія, яка зіткнулася з проблемами врожаю, також значно збільшила свій імпорт.
"Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі", — підкреслив міністр Виборні.
Він також додає, що не очікується раптового зростання ціни на продукти після можливої заборони імпорту російського зерна, після чого в Чехії є достатньо надлишків.
Маргіта Балаштікова, член парламентської комісії з сільського господарства та тіньовий міністр сільського господарства від партії ANO, також підтримує заборону ввезення зерна з Росії та Білорусі, але відзначає, що виконання цієї міри може бути складним. Вона заявила про необхідність митної перевірки та опломбування вагонів, щоб уникнути обходу цих обмежень з боку торговців.
Варто відзначити, що міністр Виборні спростував інформацію про те, що до Чехії імпортується заражене зерно з України, яке нещодавно оприлюднив екс-прем'єр-міністр та голова руху ANO Андрій Бабіш. За словами міністра, лише у трьох пробах фуражного зерна було виявлено незначне перевищення норми.
Нагадаємо, що у Польщі затримали українських журналістів, які зафіксували торгівлю з Росією.
Також ми писали про те, що всі, хто причетний до розсипаного українського зерна на кордоні, нестимуть відповідальність і відшкодовуватимуть матеріальні збитки.
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