Будет больше украинского оружия, снарядов и дронов — основное из вечернего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем украинского добровольца всех воинов, сознательно избравших путь защиты Родины с оружием в руках. Также он поблагодарил работников оборонного комплекса.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении в четверг, 14 марта.

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"В День украинского добровольца важно вспомнить храбрость и преданность всех тех, кто стал защитниками Украины в 2014 году, кто выстоял во время тогдашнего противостояния, кто сохранил Украину в 2022 году и кто сейчас сохраняет и укрепляет наши позиции и все наше государство", — подчеркнул президент.

Также у президента была возможность поблагодарить работников оборонного комплекса Украины. Зеленский добавил, что в будущем усилиями оборонного комплекса уже скоро будет еще больше украинского оружия, снарядов, дронов, систем РЭБ.

"Это люди, которые нашли способ, как нашему государству усилиться. Существенно", — подчеркнул глава государства.

Также президент отметил наградами украинских воинов — орденами, званием "Герой Украины", медалью "За военную службу Украине".

"По состоянию на сегодняшний день уже 73 750 украинцев и украинок отмечены государственными наградами. Конечно, это лишь часть проявлений героизма этих людей", — рассказал Зеленский.

Напоследок президент рассказал о своем разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Поблагодарил за помощь, которую Германия оказывает нашему государству, и вместе скоординировали наши позиции в преддверии встречи в трехстороннем формате Германия — Франция — Польша", — резюмировал глава государства.

Ранее мы сообщали, что Зеленский вручил награды военным и родным погибших героев. Он поблагодарил всех мужчин и женщин, добровольно вставших на защиту Родины.

Также Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.