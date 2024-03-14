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Буде більше української зброї, снарядів і дронів — основне з вечірнього зверенння Зеленського

14 березня 2024 22:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Буде більше української зброї, снарядів і дронів — основне з вечірнього зверенння Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем українського добровольця всіх воїнів, які свідомо обрали шлях захисту Батьківщини зі зброєю в руках. Також він подякував працівникам оборонного комплексу.

По це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні у четвер, 14 березня.

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"У День українського добровольця важливо згадати хоробрість та відданість усіх тих, хто став оборонцями України в 2014 році, хто вистояв у час тодішнього протистояння, хто зберіг Україну у 2022 році і хто зараз зберігає та зміцнює наші позиції і всю нашу державу", — наголосив президент.

Також президент мав нагоду подякувати працівникам оборонного комплексу України. Зеленський додав, що в майбутньому зусиллями оборонного комплексу вже скоро буде ще більше української зброї, снарядів, дронів, систем РЕБ.

"Це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитись. Суттєво", — підкреслив глава держави.

Також президент відзначив нагородами українських воїнів — орденами, званням "Герой України", медаллю "За військову службу Україні".

"Станом на сьогодні вже 73  750 українців  та українок відзначені державними нагородами. Звичайно, це лише частина проявів героїзму цих людей", — розповів Зеленський. 

Наостанок президент розповів про свою розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Подякував за допомогу, яку Німеччина надає нашій державі, та разом скоординували наші позиції напередодні зустрічі в тристоронньому форматі Німеччина — Франція — Польша", — резюмував глава держави.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський вручив нагороди військовим та рідним загиблих Героїв. Він подякував усім чоловікам і жінкам, які добровільно стали на захист Батьківщини.

Також Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.

Володимир Зеленський
війна
Україна
Олаф Шольц
президент
звернення
добровольці

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