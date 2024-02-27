Буданов входил в элитное украинское подразделение, которое подготовило ЦРУ — СМИ

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов входил в элитное подразделение "Отряд 2245", которое готовило американское Центральное разведывательное управление 2016 года. Он отличился смелыми операциями в тылу врага и имел тесные связи с американской спецслужбой.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Буданов входил в элитное подразделение ЦРУ

СМИ сообщают, что Буданов был одним из офицеров подразделения, которое захватывало российские беспилотники и средства связи, чтобы техники ЦРУ могли перепрофилировать их и сломать шифровальные системы.

Кроме того, он был известен своими смелыми операциями в тылу врага и имел тесные связи с ЦРУ. NYT отмечает, что глава ГУР "был восходящей звездой" в подразделении.

"Переодетый в российскую форму, тогдашний подполковник Буданов провел десантников через узкий пролив на надувных лодках, высадившись ночью в Крыму. Их ждал элитный российский подраздел спецназа. Украинцы дали отпор, убив нескольких российских бойцов, береговой линии", — говорится в материале об одной из спецопераций, где принимал участие Буданов.

Партнерство было столь успешным, что ЦРУ захотело повторить его с другими европейскими спецслужбами, ориентированными на противодействие России, пишет газета.

Напомним, по информации СМИ, ЦРУ создало 12 секретных объектов в Украине вблизи границы с Россией. Спецслужба также помогла подготовить новое поколение украинских шпионов, работавших в России, по всей Европе, на Кубе и других местах, где россияне имеют значительное присутствие.

А в январе ведомство создало новый видеоконтент для вербовки россиян, призванный убедить их сотрудничать с американской спецслужбой.