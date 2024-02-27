Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Буданов входил в элитное украинское подразделение, которое подготовило ЦРУ — СМИ arrow

Буданов входил в элитное украинское подразделение, которое подготовило ЦРУ — СМИ

27 февраля 2024 11:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Буданов входил в элитное украинское подразделение, которое подготовило ЦРУ — СМИ
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов входил в элитное подразделение "Отряд 2245", которое готовило американское Центральное разведывательное управление 2016 года. Он отличился смелыми операциями в тылу врага и имел тесные связи с американской спецслужбой.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Буданов входил в элитное подразделение ЦРУ

СМИ сообщают, что Буданов был одним из офицеров подразделения, которое захватывало российские беспилотники и средства связи, чтобы техники ЦРУ могли перепрофилировать их и сломать шифровальные системы.

Кроме того, он был известен своими смелыми операциями в тылу врага и имел тесные связи с ЦРУ. NYT отмечает, что глава ГУР "был восходящей звездой" в подразделении.

"Переодетый в российскую форму, тогдашний подполковник Буданов провел десантников через узкий пролив на надувных лодках, высадившись ночью в Крыму. Их ждал элитный российский подраздел спецназа. Украинцы дали отпор, убив нескольких российских бойцов, береговой линии", — говорится в материале об одной из спецопераций, где принимал участие Буданов.

Партнерство было столь успешным, что ЦРУ захотело повторить его с другими европейскими спецслужбами, ориентированными на противодействие России, пишет газета.

Напомним, по информации СМИ, ЦРУ создало 12 секретных объектов в Украине вблизи границы с Россией. Спецслужба также помогла подготовить новое поколение украинских шпионов, работавших в России, по всей Европе, на Кубе и других местах, где россияне имеют значительное присутствие.

А в январе ведомство создало новый видеоконтент для вербовки россиян, призванный убедить их сотрудничать с американской спецслужбой.

война
разведка
ЦРУ
Кирилл Буданов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме