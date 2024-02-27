Буданов входив до елітного українського підрозділу, який підготувало ЦРУ, — ЗМІ

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов входив до елітного підрозділу "Загін 2245", який готувало американське Центральне розвідувальне управління 2016 року. Він відзначився сміливими операціями в тилу ворога і мав тісні зв'язки з американською спецслужбою.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Буданов входив до елітного підрозділу ЦРУ

ЗМІ повідомляють, що Буданов був одним з офіцерів підрозділу, який захоплював російські безпілотники та засоби зв'язку, щоб техніки ЦРУ могли перепрофілювати їх і зламати шифрувальні системи.

Крім того, він був відомий своїми сміливими операціями в тилу ворога і мав тісні зв'язки з ЦРУ. NYT зазначає, що очільник ГУР "був висхідною зіркою" в підрозділі.

"Переодягнений у російську форму, тодішній підполковник Буданов провів десантників через вузьку протоку на надувних човнах, висадившись вночі в Криму. На них чекав елітний російський підрозділ спецназу. Українці дали відсіч, убивши кількох російських бійців, у тому числі сина генерала, а потім відступили до берегової лінії", — йдеться в матеріалі про одну зі спецоперацій, де брав участь Буданов.

Партнерство було настільки успішним, що ЦРУ захотіло повторити його з іншими європейськими спецслужбами, орієнтованими на протидію Росії, пише газета.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, ЦРУ створило 12 секретних об'єктів в Україні, поблизу кордону з Росією. Спецслужба також допомогла підготувати нове покоління українських шпигунів, які працювали в Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність.

А в січні відомство створило новий відеоконтент для вербування росіян, покликаний переконати їх співпрацювати з американською спецслужбою.