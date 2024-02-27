Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Буданов входив до елітного українського підрозділу, який підготувало ЦРУ, — ЗМІ arrow

Буданов входив до елітного українського підрозділу, який підготувало ЦРУ, — ЗМІ

27 лютого 2024 11:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Буданов входив до елітного українського підрозділу, який підготувало ЦРУ, — ЗМІ
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов входив до елітного підрозділу "Загін 2245", який готувало американське Центральне розвідувальне управління 2016 року. Він відзначився сміливими операціями в тилу ворога і мав тісні зв'язки з американською спецслужбою.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times

Буданов входив до елітного підрозділу ЦРУ

ЗМІ повідомляють, що Буданов був одним з офіцерів підрозділу, який захоплював російські безпілотники та засоби зв'язку, щоб техніки ЦРУ могли перепрофілювати їх і зламати шифрувальні системи. 

Крім того, він був відомий своїми сміливими операціями в тилу ворога і мав тісні зв'язки з ЦРУ. NYT зазначає, що очільник ГУР "був висхідною зіркою" в підрозділі.

"Переодягнений у російську форму, тодішній підполковник Буданов провів десантників через вузьку протоку на надувних човнах, висадившись вночі в Криму. На них чекав елітний російський підрозділ спецназу. Українці дали відсіч, убивши кількох російських бійців, у тому числі сина генерала, а потім відступили до берегової лінії", — йдеться в матеріалі про одну зі спецоперацій, де брав участь Буданов. 

Партнерство було настільки успішним, що ЦРУ захотіло повторити його з іншими європейськими спецслужбами, орієнтованими на протидію Росії, пише газета.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, ЦРУ створило 12 секретних об'єктів в Україні, поблизу кордону з Росією. Спецслужба також допомогла підготувати нове покоління українських шпигунів, які працювали в Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність.

А в січні відомство створило новий відеоконтент для вербування росіян, покликаний переконати їх співпрацювати з американською спецслужбою.

війна
розвідка
ЦРУ
Кирило Буданов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі