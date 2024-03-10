Британцы смогут пожертвовать свои автомобили Украине, которые подлежат утилизации
С начала следующей недели жители Лондона смогут передать свои автомобили в Украину вместо их утилизации. Передать можно будет авто, которые не соответствуют нормам зоны сверхнизких выбросов Лондона (ULEZ).
Об этом сообщили в офисе мэра Лондона Садика Хана в воскресенье, 10 марта.
Передача Украине авто для утилизации
Министр транспорта Марк Харпер ранее подтвердил в конце января, что нет юридических препятствий для осуществления такой передачи транспортных средств, не отвечающих стандартам по выбросам, в Украину.
Как сообщила лондонская транспортная служба, благотворительная организация British-Russian Aid (BUA), зарегистрированная в Великобритании, будет выступать в качестве посредника в реализации этой инициативы.
Автомобили, пожертвованные в рамках этой программы, будут переданы украинским властям для использования в гуманитарных и медицинских целях на постоянной основе. К этой инициативе также присоединится лондонская служба скорой помощи, которая планирует передать Украине 50 своих списанных машин скорой помощи.
"Поскольку разрушительные последствия незаконного вторжения России в Украину продолжаются, инфраструктура страны значительно пострадала. Я быстро работал над тем, чтобы внести изменения в нашу схему утилизации, чтобы на следующей неделе несоответствующие транспортные средства можно было дарить Украине, помогая удовлетворять медицинские и гуманитарные нужды, а также убирать старые, загрязняющие транспортные средства с дорог Лондона", — заявил мэр Лондона.
Напомним, недавно на границе польские фермеры побили несколько автомобилей, направлявшихся на фронт для украинских воинов.
Тем временем Верховная Рада Украины в зарегистрированных законах о мобилизации предлагает забирать у ФЛП машины на нужды ВСУ.
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