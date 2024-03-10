Британці зможуть пожертвувати свої автомобілі Україні, які підлягають утилізації

Припаркований автомобіль у Лондоні. Фото ілюстративне: 34travel.me

З початку наступного тижня жителі Лондона зможуть передати свої автомобілі в Україну замість їхньої утилізації. Передати можна буде авто, яке не відповідає нормам зони наднизьких викидів Лондона (ULEZ).

Про це повідомили в офісі мера Лондона Садіка Хана у неділю, 10 березня.

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Міністр транспорту Марк Харпер раніше підтвердив наприкінці січня, що немає юридичних перешкод для здійснення такої передачі транспортних засобів, які не відповідають стандартам викидів, в Україну.

Як повідомила лондонська транспортна служба, благодійна організація British-Russian Aid (BUA), зареєстрована у Великій Британії, виступатиме посередником у реалізації цієї ініціативи.

Автомобілі, пожертвувані в рамках цієї програми, будуть передані українській владі для використання у гуманітарних та медичних цілях на постійній основі. До цієї ініціативи також приєднається лондонська служба швидкої допомоги, яка планує передати Україні 50 своїх списаних машин швидкої допомоги.

"Оскільки руйнівні наслідки незаконного вторгнення Росії в Україну продовжуються, інфраструктура країни значно постраждала. Я швидко працював над тим, щоб внести зміни до нашої схеми утилізації, щоб наступного тижня невідповідні транспортні засоби можна було дарувати Україні, допомагаючи задовольняти медичні та гуманітарні потреби, а також прибирати старі, забруднюючі транспортні засоби з доріг Лондона", — заявив мер Лондона.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні польські фермери побили кілька автомобілів , які прямували на фронт для українських воїнів.

Тим часом Верховна Рада України у зареєстрованих законах про мобілізацію пропонує забирати у ФОП машини на потреби ЗСУ.