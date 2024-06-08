Крымский мост Россия пытается защитить баржами

Британская разведка объяснила, как Россия пытается защитить Крымский мост от атак БпЛА
Россия отчаянно пытается не допустить уничтожения так называемого Крымского моста. Для этого использует баржи для защиты переправы от атак дронов.
Об этом сообщило Министерство обороны Британии на платформе X в субботу, 8 июня.
Восемь барж на южной стороне Крымского моста
Анализ спутниковых снимков показал, что Россия в мае пыталась укрепить оборону моста.
"Установили восемь барж на южной стороне Керченского моста. Монтаж начался 10 мая и был завершен 22 мая этого года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти баржи были размещены российскими войсками в попытке защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы
подхода для украинских надводных беспилотников.
"Ранее установленные барьеры были повреждены штормами,
что уменьшило их эффективность", — подытожили в разведке.
Напомним, поражение двух паромных переправ россиян во временно оккупированном Крыму вероятно повлекло за собой серьезные логистические проблемы для РФ. Переправы были основными способами поставки вооружения и провизии на полуостров из России.
Ранее начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что на данный момент у Российской Федерации нет альтернативы Керченскому мосту, от его функционирования зависит военная логистика российских захватчиков. Поэтому встает вопрос нанесения по нему новых ударов Силами обороны Украины.
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