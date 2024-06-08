Крымский мост Россия пытается защитить баржами

Крымский мост. Фото: росСМИ

Россия отчаянно пытается не допустить уничтожения так называемого Крымского моста. Для этого использует баржи для защиты переправы от атак дронов.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии на платформе X в субботу, 8 июня.

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Восемь барж на южной стороне Крымского моста

Анализ спутниковых снимков показал, что Россия в мае пыталась укрепить оборону моста.

"Установили восемь барж на южной стороне Керченского моста. Монтаж начался 10 мая и был завершен 22 мая этого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти баржи были размещены российскими войсками в попытке защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы

подхода для украинских надводных беспилотников.

"Ранее установленные барьеры были повреждены штормами,

что уменьшило их эффективность", — подытожили в разведке.

Напомним, поражение двух паромных переправ россиян во временно оккупированном Крыму вероятно повлекло за собой серьезные логистические проблемы для РФ. Переправы были основными способами поставки вооружения и провизии на полуостров из России.

Ранее начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что на данный момент у Российской Федерации нет альтернативы Керченскому мосту, от его функционирования зависит военная логистика российских захватчиков. Поэтому встает вопрос нанесения по нему новых ударов Силами обороны Украины.