Кримський міст Росія намагається захистити баржами

Кримський міст. Фото: росЗМІ

Росія відчайдушно намагається не допустити знищення так званого Кримського мосту. Для цього використовує баржі для захисту переправи від атак дронів.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії на платформі X у суботу, 8 червня.

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Вісім барж на південній стороні Кримського мосту

Аналіз супутникових знімків показав, що Росія у травні намагалася укріпити оборону мосту.

"Встановили вісім барж на південній стороні Керченського мосту. Монтаж розпочався 10 травня і був завершений 22 травня цього

року", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці баржі були розміщені російськими військами в спробі захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути

підходу для українських надводних безпілотників.

"Раніше встановлені бар'єри були пошкоджені штормами,

що зменшило їх ефективність", — підсумували в розвідці.

Нагадаємо, ураження двох поромних переправ росіян у тимчасово окупованому Криму ймовірно спричинило серйозні логістичні проблеми для РФ. Переправи були основними шляхами постачання озброєння та провізії на півострів з Росії.

Раніше начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук заявив, на цей момент Російська Федерація не має альтернативи Керченському мосту, від його функціонування залежить військова логістика російських загарбників. Через це постає питання завдання по ньому нових ударів Силами оборони України.