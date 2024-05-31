Британия не дала разрешения на удары ракетами Storm Shadow по территории России, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Великобритания не предоставляла Украине "100%-го разрешения" на использование ракет Storm Shadow против объектов на территории Российской Федерации. Окончательное решение будет зависеть от консенсуса между союзниками.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Guardian в пятницу, 31 мая.

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Великобритания не дала разрешения

"Мы дважды поднимали этот вопрос. Мы не получили от него (Дэвида Кэмерона, министра иностранных дел Британии. — Ред.) подтверждение", — пояснил Зеленский.

Также глава государства предположил, что окончательное решение Великобритании, а также других союзников Киева будет зависеть от "консенсуса". Впрочем, считает Зеленский, окончательное решение остается за Соединенными Штатами.

Напомним, накануне Администрация президента США Джо Байдена негласно предоставила Украине разрешение на удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.

Ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.