Британія не дала дозволу на удари ракетами Storm Shadow по території Росії, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Велика Британія не надавала Україні "100%-го дозволу" на використання ракет Storm Shadow проти об'єктів на території Російської Федерації. Остаточне рішення буде залежати від консенсусу між союзниками.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Guardian у пятницю, 31 травня.

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"Ми двічі піднімали це питання. Ми не отримали від нього (Девіда Кемерона, міністра закордонних справ Британії. — ред.) підтвердження", — пояснив Зеленський.

Також глава держави припустив, що остаточне рішення Великої Британії, а також інших союзників Києва, залежатиме від "консенсусу". Втім, вважає Зеленський, остаточне рішення лишається за Сполученими Штатами.

Нагадаємо, напередодні Адміністрація президента США Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.

Раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії.