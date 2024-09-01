На Конаковской и Каширской ГРЭС очевидцы наблюдают пожары после атаки дронов

Пожар на Конаковской ГРЭС в Тверской области Фото: Скриншот

Атака дронов, которая происходила всей минувшей ночью, продолжается и власти Москвы сообщают об очередном сбитом беспилотнике. Между тем на нескольких ГРЭС, а именно в Тверской и Московской областях свидетели наблюдают за пожарами.

Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

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По предварительным данным, удары беспилотниками были нанесены по территории Конаковской ГРЭС, а еще один БПЛА попал по газохранилищу. Именно это могло стать причиной большого пожара, наблюдаемого сейчас очевидцами.

Есть возгорание и в районе Каширской ГРЭС, расположенной в Московской области. Глава района заявил, что ночью была предпринята попытка атаки территории Каширской ГРЭС тремя беспилотниками. Он отчитался, что разрушений нет, и даже пожара не было. Кадры очевидцев свидетельствуют об обратном.