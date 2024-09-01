Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow БПЛА поразили несколько ГРЭС в России — местные власти заверяют, что пожаров нет arrow

БПЛА поразили несколько ГРЭС в России — местные власти заверяют, что пожаров нет

1 сентября 2024 06:31
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На Конаковской и Каширской ГРЭС очевидцы наблюдают пожары после атаки дронов
Пожар на Конаковской ГРЭС в Тверской области Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Атака дронов, которая происходила всей минувшей ночью, продолжается и власти Москвы сообщают об очередном сбитом беспилотнике. Между тем на нескольких ГРЭС, а именно в Тверской и Московской областях свидетели наблюдают за пожарами.

Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Читайте также:

Каков масштаб пожаров на российских ГРЭС после удара дронами

По предварительным данным, удары беспилотниками были нанесены по территории Конаковской ГРЭС, а еще один БПЛА попал по газохранилищу. Именно это могло стать причиной большого пожара, наблюдаемого сейчас очевидцами.

Есть возгорание и в районе Каширской ГРЭС, расположенной в Московской области. Глава района заявил, что ночью была предпринята попытка атаки территории Каширской ГРЭС тремя беспилотниками. Он отчитался, что разрушений нет, и даже пожара не было. Кадры очевидцев свидетельствуют об обратном.

Также важные новости дня по теме:

 

пожар Москва газ дроны война в Украине атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в начале сентября

06:32 Это не убьет детей — Клопотенко о критике школьного питания перед учебным годом

06:31 БПЛА поразили несколько ГРЭС в России — местные власти заверяют, что пожаров нет

06:30 В Украине сильно упали цены на ячмень — сколько стоит 1 тонна зерна в начале сентября

06:10 Как узнать размер своей будущей пенсии — алгоритм действий

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

06:01 Ощадбанк отдал другой особе чужие 45,9 тыс. долларов — что решил суд

05:56 Украинцы с оккупированных территорий не хотят воевать за РФ — агрессор провалил мобилизацию

05:28 БПЛА испортили ночь жителям 7 областей РФ и Москвы — есть подозрение на удар по Каширской ГРЭС

05:05 Погода в первый день осени в Украине — что прогнозируют синоптики на сегодня

04:40 Мошенники наживаются на семьях украинских пленных — Омбудсмен посоветовал, как уберечься

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в начале сентября

06:32 Это не убьет детей — Клопотенко о критике школьного питания перед учебным годом

06:31 БПЛА поразили несколько ГРЭС в России — местные власти заверяют, что пожаров нет

06:30 В Украине сильно упали цены на ячмень — сколько стоит 1 тонна зерна в начале сентября

06:10 Как узнать размер своей будущей пенсии — алгоритм действий

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

06:01 Ощадбанк отдал другой особе чужие 45,9 тыс. долларов — что решил суд

05:56 Украинцы с оккупированных территорий не хотят воевать за РФ — агрессор провалил мобилизацию

05:28 БПЛА испортили ночь жителям 7 областей РФ и Москвы — есть подозрение на удар по Каширской ГРЭС

05:05 Погода в первый день осени в Украине — что прогнозируют синоптики на сегодня

04:40 Мошенники наживаются на семьях украинских пленных — Омбудсмен посоветовал, как уберечься

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку