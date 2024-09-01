На Конаковській та Каширській ГРЕС очевидці спостерігають пожежі після атаки дронів

Пожежа на Конаковській ГРЕС у Тверській області. Фото: Скриншот

Атака дронів, яка відбувалась всієї минулої ночі, продовжується і влада Москви повідомляє про черговий збитий безпілотник. А тим часом на декількох ГРЕС, а саме у Тверській та Московській областях свідки спостерігають за пожежами.

Про це повідомляє опозиційний Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

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За попередніми даними удари безпілотниками були нанесені по території Конаковської ГРЕС, а ще один БПЛА влучив по газосховищу. Саме це могло стати причиною великої пожежі, яка зараз спостерігається очевидцями.

Є загоряння і в районі Каширської ГРЕС, що у Московській області. Голова району заявив, що вночі було здійснено спробу атаки території Каширської ГРЕС трьома безпілотниками. Він відзвітував, що руйнувань немає і навіть пожежі не було. Кадри очевидців свідчать про протилежне.