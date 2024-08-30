У Чехії прокоментували заяву України про припинення роботи нафтопроводу Дружба

Нафтопровід "Дружба". Фото: Фото: пресслужба Гомельтранснєфть

Чехія заявила, що можливе припинення транзиту нафти через український нафтопровід "Дружба" не стане для неї проблемою. Країна вже активно працює над зменшенням залежності від цього джерела.

Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 30 серпня.

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Спецпредставник Чехії з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка заявив, що анонсоване припинення транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" не стане проблемою для його країни.

"Для Чехії це не проблема", — зауважив Бартушка.

Українська сторона у свою чергу запевнила, що буде виконувати свої договірні зобов'язання щодо постачання нафти до Європи, зокрема, до Чехії, до запланованого терміну завершення контрактів.

"Україна виконала і буде виконувати свої договірні зобов'язання в повному обсязі до запланованого терміну завершення... тому що це стосується наших двосторонніх відносин з європейськими країнами", — сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Голова української нафтогазової групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов зазначив, що українська сторона залишається надійним партнером для європейських країн.

"Ми продовжимо виконувати свої зобов’язання за чинними контрактами на транспортування газу та нафти", — додав Чернишов.

Чехія планує повністю позбавитися залежності від постачань нафтопроводом "Дружба", яка наразі частково існує. Чеський державний оператор трубопроводів MERO вже інвестує в збільшення пропускної спроможності трубопроводу TAL з Італії до Німеччини, що дозволить повністю забезпечити потреби Чехії в нафті з інших джерел.

Завершення модернізації трубопроводу TAL планується на середину 2025 року, але компанія MERO заявила, що відмовиться від російської нафти вже на початку року.