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В Чехии отреагировали на планы Украины прекратить работу нефтепровода "Дружба"

30 августа 2024 19:49
Валерия Барановская - редактор
В Чехии прокомментировали заявление Украины о прекращении работы нефтепровода Дружба
Нефтепровод "Дружба". Фото: Фото: пресс-служба Гомельтранснефть
Валерия Барановская - редактор

Чехия заявила, что возможное прекращение транзита нефти через украинский нефтепровод "Дружба" не станет для нее проблемой. Страна уже активно работает над уменьшением зависимости от этого источника.

Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 30 августа.

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Спецпредставитель Чехии по энергетической безопасности Вацлав Бартушко заявил, что анонсированное прекращение транзита нефти через нефтепровод "Дружба" не станет проблемой для его страны.

"Для Чехии это не проблема", — отметил Бартушко.

Украинская сторона в свою очередь заверила, что будет выполнять свои договорные обязательства по поставке нефти в Европу, в частности в Чехию, до запланированного срока завершения контрактов.

"Украина выполнила и будет выполнять свои договорные обязательства в полном объеме до запланированного срока завершения... потому что это касается наших двусторонних отношений с европейскими странами", — сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Глава украинской нефтегазовой группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев отметил, что украинская сторона остается надежным партнером для европейских стран.

"Мы продолжим выполнять свои обязательства по действующим контрактам на транспортировку газа и нефти", — добавил Чернышев.

Чехия планирует полностью избавиться от зависимости от поставок нефтепроводом "Дружба", которая в настоящее время частично существует. Чешский государственный оператор трубопроводов MERO уже инвестирует в увеличение пропускной способности трубопровода TAL из Италии в Германию, что позволит полностью обеспечить потребности Чехии в нефти из других источников.

Завершение модернизации трубопровода TAL планируется к середине 2025 года, но компания MERO заявила, что откажется от российской нефти уже в начале года.

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