Боррель рассказал, сколько боеприпасов ЕС уже передал Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время количество боеприпасов, переданные Украине Европейским Союзом, насчитывает уже 500 тысяч. К концу 2024 года количество артиллерийских снарядов, которые передали для украинских военных, достигнет отметки более одного миллиона.

Об этом Жозеп Боррель сообщает в своем блоге в понедельник, 25 марта.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что Европейская оборонная промышленность поставляет Украине еще 400 тысяч боеприпасов согласно коммерческим соглашениям.

"Чешская инициатива закупки боеприпасов за пределами ЕС является дополнением к этим усилиям. Однако этого недостаточно, и мы должны увеличить как наши производственные мощности, так и финансовые ресурсы, направленные на поддержку Украины", — подчеркнул Боррель.

Он охарактеризовал военную поддержку Украины со стороны Европейского фонда мира как "беспрецедентную". Фонд был создан в 2021 году с начальным бюджетом в 5 млрд евро, а сейчас его финансовый потолок составляет 17 млрд евро. Из этого фонда Украина уже получила 6,1 млрд. евро для помощи.

С начала полномасштабной российской агрессии ЕС предоставил Украине военное оборудование на 31 млрд евро. Боррель отметил, что эта сумма "ежедневно растет".

Боеприпасы для Украины

Напомним, что президент Чехии Петр Павел заявил о намерении поставить Украине 800 тысяч артиллерийских боеприпасов. Как известно, в феврале из-за нехватки мощностей по производству боеприпасов в ЕС Чехия предложила закупать боеприпасы для Украины у третьих стран. К ее инициативе присоединились более 15 стран.

Также мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал поступление на передовую снарядов в рамках чешской инициативы. По его словам, вскоре бойцы Вооруженных сил это почувствуют.

Добавим, что в Чехии ответили, когда Украина получит закупленные для нее боеприпасы.