Боррель розповів, скільки боєприпасів ЄС вже передав Україні

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що наразі кількість боєприпасів, які передав Україні Європейський Союз, нараховує вже 500 тисяч. До кінця 2024 року кількість артилерійських снарядів, які передали для українських військових сягне позначки в понад один мільйон.

Про це Жозеп Боррель повідомляє у своєму блозі в понеділок, 25 березня.

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Високопосадовець зазначив, що Європейська оборонна промисловість постачає Україні ще 400 тисяч боєприпасів згідно з комерційними угодами.

"Чеська ініціатива закупівлі боєприпасів за межами ЄС є доповненням до цих зусиль. Однак цього недостатньо, і ми повинні збільшити як наші виробничі потужності, так і фінансові ресурси, спрямовані на підтримку України", — підкреслив Боррель.

Він схарактеризував військову підтримку України з боку Європейського фонду миру як "безпрецедентну". Фонд був створений 2021 року з початковим бюджетом у 5 млрд євро, а наразі його фінансова стеля складає 17 млрд євро. З цього фонду Україна вже отримала 6,1 млрд євро для допомоги.

Від початку повномасштабної російської агресії, ЄС надав Україні військового обладнання на 31 млрд євро. Боррель наголосив, що ця сума "щодня зростає".

Боєприпаси для України

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел заявив про намір поставити Україні 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Як відомо, в лютому через брак потужностей з виробництва боєприпасів у ЄС Чехія запропонувала закуповувати боєприпаси для України у третіх країн. До її ініціативи долучилися понад 15 держав.

Також ми писали, що глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував надходження на передову снарядів в рамках чеської ініціативи. За його словами, невдовзі бійці Збройних сил це відчують.

Додамо, що в Чехії відповіли, коли Україна отримає закуплені для неї боєприпаси.