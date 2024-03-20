Рамштайн 20: военная помощь Украине, главные итоги встречи

На 20-м заседании Рамштайн-коалиции. Фото: официальный сайт Минобороны Украины

19 марта на американской авиационной базе Рамштайн в Германии состоялось очередное, уже 20-е заседание контактной группы, которая занимается помощью Украины. О том, какие темы обсуждались на заседании, какое оружие и какие боеприпасы получат ВСУ и почему Германия объявила о новом пакете помощи перед Рамштайном – в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Снаряды и американские СМИ

Как и ожидалось, и об этом Новини.LIVE писали перед началом заседания Рамштайн-коалиции, ключевым вопросом юбилейной встречи украинской делегации с западными партнерами стали поставки Вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов.

Читайте также:

Собственно, этот вопрос был решен максимально положительно для Украины — включением именно этих боеприпасов в следующие пакеты помощи со стороны большого количества участников Рамштайн-коалиции. И этот шаг стал настоящим ответом на появившуюся именно перед 20-м Рамштайном статью американского издания The Wall Street Jounal.

В статье говорилось, что Чехия — инициатор массовой закупки снарядов для Украины за деньги стран ЕС у третьих сторон — в этом вопросе работает, в частности, и с союзниками России. Эта статья, по мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, стала, скорее всего, предупреждением для Владимира Путина — он не имеет какого-либо серьезного влияния на якобы находящиеся в его геополитической орбите страны.

Собственно европейские партнеры Украины своими решениями подтвердили, что готовы к активной работе на снарядном направлении — и никакие статьи их не остановят. Более того, страны ЕС готовы уже не только покупать боеприпасы в других частях света, но и производить самостоятельно. По крайней мере, заявление о возможности изготовления 2 миллионов снарядов на европейских заводах об этом более чем красноречиво говорит. К тому же, это количество превышает все возможности российского военно-промышленного комплекса — и это тоже можно расценивать как сигнал России.

Коалиции и ракеты

Новини.LIVE неоднократно отмечали, что после определенного момента все последующие встречи в формате Рамштайн перестали быть чем-то прорывным, а происходили в привычном, рутинном даже режиме. И обсуждение на мартовском заседании вопросов, посвященных деятельности, созданных западными партнерами коалиций, это подтвердили.

Потому что участники встречи успели обсудить работу и перспективы сразу восьми коалиций. Речь идет о коалиции:

воздушных сил;

интегрированной ПВО и ПРО;

артиллерии;

бронетанковой техники и маневренности;

морских возможностей;

разминирование;

дронов;

и IТ-коалиции.

Такая масштабность обсуждений говорит только об одном. Дмитрий Снегирев, комментируя 20-й Рамштайн, подчеркнул, что Запад еще раз продемонстрировал – прежде всего, Российской Федерации — свое желание и свои возможности помогать Украине.

А сама Украина, подчеркнул эксперт, получила очередное подтверждение, что ее не оставят со страной-агрессором один на один. Все же конкретные вопросы на Рамштайн-заседании были посвящены текущим проблемам, среди которых главными — кроме артиллерийских снарядов — были еще противовоздушная оборона и дальнобойные ракеты. Кстати, о ракетах — и Германии, которая имеет такое оружие.

Германия и амбиции

В период между 19 и 20 заседанием Рамштайн-коалиции в публичном пространстве обсуждался вопрос возможности передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus. Тамошний федеральный парламент даже вынужден был голосовать это предложение оппозиционного Христианско-демократического союза. Голосование оказалось неудачным, но при этом во время Рамштайна эта тема не поднималась.

По словам Дмитрия Снегирева, это означает, что вопрос "Таурусов" согласован между всеми участниками процесса (а в этот процесс пытались привлечь даже Великобританию, которая якобы хотела провести определенный обмен — Taurus из Германии в Соединенное Королевство, а оттуда в Украину британские ракеты Storm Shadow).

Да и немецкая сторона перед юбилейным Рамштайном объявила о большом пакете военной помощи — размером 500 миллионов евро. В этот пакет вошли 10 тысяч артиллерийских снарядов, 100 единиц бронетехники и 100 транспортных единиц. Все это, по мнению эксперта, должно подчеркнуть желание Германии остаться в авангарде европейской поддержки Украины.

А подготовка украинских пилотов на американских истребителей F-16, увеличение количества дронов, которые должна получить Украина — это были обычные, текущие вопросы, подтверждающие надежность и системность западной поддержки нашего государства.