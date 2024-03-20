Рамштайн 20: військова допомога Україні, головні підсумки зустрічі

На 20-му засіданні Рамштайн-коаліції. Фото: офіційний сайт Міноборони України

19 березня на американській авіаційній базі Рамштайн у Німеччині відбулося чергове, уже 20-те засідання контактної групи, яка займається допомогою Україні. Про те, які теми обговорювалися на засідання, яку зброю та які боєприпаси отримають ЗСУ та чому Німеччина оголосила про новий пакет допомоги саме перед Рамштайном – у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Снаряди та американське ЗМІ

Як і очікувалося — і про це Новини.LIVE писали перед початком засідання Рамштайн-коаліції, — ключовим питанням ювілейної зустрічі української делегації із західними партнерами стало постачання Збройним силам України артилерійських снарядів.

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Власне, питання це було розв’язане максимально позитивно для України — включенням саме цих боєприпасів до наступних пакетів допомоги з боку великої кількості учасників Рамштайн-коаліції. І цей крок став справжньою відповіддю на статтю американського видання The Wall Street Jounal, яка з’явилася саме перед 20-м Рамштайном.

У статті йшлося про те, що Чехія — ініціатор масової закупівлі снарядів для України за гроші країн ЄС у третіх сторін — у цьому питанні працює, зокрема, і з союзниками Росії. Ця стаття, на думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, стала, скоріш за все, попередженням для Володимира Путіна — він не має якогось серйозного впливу на країни, які нібито перебувають у його геополітичній орбіті.

Власне, європейські партнери України своїми рішеннями підтвердили, що готові до активної роботи на снарядному напрямку — і жодні статті їх не зупинять. Більш того, країни ЄС готові уже не тільки купувати боєприпаси у інших частинах світу, а й виробляти самостійно. Принаймні, заява про можливість виготовлення 2 мільйонів снарядів на європейських заводах про це більш ніж промовисто говорить. До того ж ця кількість перевищує усі можливості російського військово-промислового комплексу — і це теж можна розцінювати як сигнал Росії.

Коаліції і ракети

Новини.LIVE неодноразово наголошували, що після певного моменту усі наступні зустрічі у форматі Рамштайн перестали бути чимось проривним, а відбувалися у звичному, рутинному навіть режимі. І обговорення на березневому засіданні питань, присвячених діяльності створених західними партнерами коаліцій, це підтвердили.

Бо учасники зустрічі встигли обговорити роботу і перспективи відразу вісьмох коаліцій. Йдеться про коаліції:

повітряних сил;

інтегрованої ППО та ПРО;

артилерії;

бронетанкової техніки та маневреності;

морських спроможностей;

розмінування;

дронів;

та ІТ-коаліції.

Така масштабність обговорень говорить лише про одне. Дмитро Снєгирьов, коментуючи 20-й Рамштайн, наголосив, що Захід вкотре продемонстрував – перш за все, Російській Федерації — своє бажання і свої можливості допомагати Україні.

А сама Україна, підкреслив експерт, отримала чергове підтвердження, що її не залишать із країною-агресором сам на сам. Усі ж конкретні питання на Рамштайн-засіданні були присвячені поточним проблемам, серед яких головними – крім артилерійських снарядів — були ще й протиповітряна оборона та далекобійні ракети. До речі, про ракети — та Німеччину, яка має таку зброю.

Німеччина і амбіції

У період між 19-м та 20-м засіданням Рамштайн-коаліції у публічному просторі обговорювалося питання можливості передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus. Тамтешній федеральний парламент навіть змушений був голосувати цю пропозицію опозиційного Християнсько-демократичного союзу. Голосування виявилося невдалим, але при цьому під час Рамштайна ця тема не піднімалася.

За словами Дмитра Снєгирьова, це означає, що питання "Таурусів" узгоджене між усіма учасниками процесу (а до цього процесу намагалися залучити навіть Велику Британію, яка нібито хотіла провести певний обмін — Taurus з Німеччини до Сполученого Королівства, а звідти до України британські ракети Storm Shadow).

Та й німецька сторона саме перед ювілейним Рамштайном оголосила про великий пакет військової допомоги — розміром 500 мільйонів євро. До цього пакету увійшли 10 тисяч артилерійських снарядів, 100 одиниць бронетехніки та 100 ж транспортних одиниць. Усе це, на думку експерта, має підкреслити бажання Німеччини залишитися в авангарді європейської підтримки України.

А підготовка українських пілотів на американських винищувачів F-16, збільшення кількості дронів, які має отримати Україна — це усе були звичайні, поточні питання, які підтверджують надійність і системність західної підтримки нашої держави.