Блокада украинско-польской границы — сколько грузовиков стоят в очередях

Автомобили на польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo/File Photo

Польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной в пятницу, 16 февраля. В настоящее время в очередях стоят 1 400 грузовиков.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Блокада границы

"Это направления пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг, Угринов", — рассказал Демченко.

По его словам, со стороны Польши в очередях стоят 1 400 грузовиков. Больше всего авто зафиксировано напротив пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская, а меньше всего — Устилуг и Угринов.

Представитель ГПСУ отметил, что сейчас перевозчики ищут направления пересечения границы на тех пунктах, где это возможно.

"Один это пункт пропуска Краковец, и по состоянию на утро сегодня там также есть очереди. Это 1 700 грузовиков, то есть самая большая очередь на всех направлениях на границе с Польшей", — сказал он.

Демченко отметил, что очереди увеличиваются, а количество пересечения границы остается низким, особенно в направлении пункта Ягодин. За последние сутки его пересекли всего 145 грузовиков в обоих направлениях.

"Но хуже ситуация по пункту Шегини, потому что за последние дни там только несколько десятков грузовиков пересекают границу за сутки", — добавил Демченко.

Как известно, 9 февраля польские фермеры начали блокаду границы с Украиной, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

20 февраля польские аграрии заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной. Также блокада коснется подъездных путей к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.