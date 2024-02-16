Блокада українсько-польського кордону — скільки вантажівок стоять у чергах

Автомобілі на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo/File Photo

Польські фермери заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною у п'ятницю, 16 лютого. Наразі у чергах стоять 1 400 вантажівок.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Блокада кордону

"Це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг, Угринів", — розповів Демченко.

За його словами, зі сторони Польщі в чергах стоять 1 400 вантажівок. Найбільше авто зафіксовано навпроти пунктів пропуску Ягодин та Рава-Руська, а найменше — Устилуг та Угринів.

Речник ДПСУ наголосив, що наразі перевізники шукають напрямку перетину кордону на тих пунктах, де це можливо.

"Один це пункт пропуску Краківець, і станом на ранок сьогодні там також є черги. Це 1 700 вантажівок, тобто найбільша черга на всіх напрямках на кордоні з Польщею", — сказав він.

Демченко зазначив, що черги збільшуються, а кількість перетину кордону залишається низькою, особливо в напрямку пункту Ягодин. За останню добу його перетнуло лише 145 вантажівок в обох напрямках.

"Але гірша ситуація по пункту Шегині, бо за останні дні там тільки кілька десятків вантажівок перетинають кордон за добу", — додав Демченко.

Як відомо, 9 лютого польські фермери почали блокаду кордону з Україною, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

20 лютого польські аграрії заблокують всі прикордонні переходи між Польщею і Україною. Також блокада торкнеться під'їзних шляхів до залізничних перевалочних станцій і морських портів.