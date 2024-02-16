Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Блокада українсько-польського кордону — скільки вантажівок стоять у чергах arrow

Блокада українсько-польського кордону — скільки вантажівок стоять у чергах

16 лютого 2024 10:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Блокада українсько-польського кордону — скільки вантажівок стоять у чергах
Автомобілі на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польські фермери заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною у п'ятницю, 16 лютого. Наразі у чергах стоять 1 400 вантажівок.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Блокада кордону

"Це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг, Угринів", — розповів Демченко.

За його словами, зі сторони Польщі в чергах стоять 1 400 вантажівок. Найбільше авто зафіксовано навпроти пунктів пропуску Ягодин та Рава-Руська, а найменше — Устилуг та Угринів.

Речник ДПСУ наголосив, що наразі перевізники шукають напрямку перетину кордону на тих пунктах, де це можливо.

"Один це пункт пропуску Краківець, і станом на ранок сьогодні там також є черги. Це 1 700 вантажівок, тобто найбільша черга на всіх напрямках на кордоні з Польщею", — сказав він.

Демченко зазначив, що черги збільшуються, а кількість перетину кордону залишається низькою, особливо в напрямку пункту Ягодин. За останню добу його перетнуло лише 145 вантажівок в обох напрямках.

"Але гірша ситуація по пункту Шегині, бо за останні дні там тільки кілька десятків вантажівок перетинають кордон за добу", — додав Демченко.

Як відомо, 9 лютого польські фермери почали блокаду кордону з Україною, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС. 

20 лютого польські аграрії заблокують всі прикордонні переходи між Польщею і Україною. Також блокада торкнеться під'їзних шляхів до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Польща
кордон
Україна
прикордонники
автомобіль
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі