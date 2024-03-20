Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов президента РФ — СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался поддержать заявление G7, осуждающее выборы президента Российской Федерации. Проект такого заявления был подготовлен Италией.

Об этом сообщает издание La Repubblica.

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По информации издания La Repubblica, в документе, подготовленном Италией, выборы в России были названы "фарсом". Однако Энтони Блинкен считает такие формулировки неуместными.

Подробный анализ высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, давший положительное заключение по заявлению.

По источникам La Repubblica, решение Блинкена заблокировать заявление G7 было предопределено желанием избежать возможности вмешательства Москвы в будущие американские выборы, запланированные на ноябрь этого года.

Напомним, что в Раде зарегистрировали постановление о непризнании "выборов" в России.

Также писали о том, что мировые лидеры отреагировали на победу Путина на президентских выборах в России и осудили такие результаты.