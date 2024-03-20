Блінкен заблокував заяву G7 із засудженням виборів президента РФ — ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: AP

Держсекретар США Ентоні Блінкен відмовився підтримати заяву G7, що засуджувала вибори президента Російської Федерації. Проєкт такої заяви був підготовлений Італією.

Про це повідомляє видання La Repubblica.

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За інформацією видання La Repubblica, у документі, який підготувала Італія, вибори в Росії були названі "фарсом". Проте Ентоні Блінкен вважає такі формулювання недоречними.

Докладний аналіз висловив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, який дав позитивний висновок щодо заяви.

За джерелами La Repubblica, рішення Блінкена заблокувати заяву G7 було зумовлене бажанням уникнути можливості втручання Москви у майбутні американські вибори, заплановані на листопад цього року.

Нагадаємо, що у Раді зареєстрували постанову про невизнання "виборів" у Росії.

Також м писали про те, що світові лідери відреагували на перемогу Путіна на президентських виборах у Росії та засудили такі результати.