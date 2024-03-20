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Блінкен заблокував заяву G7 із засудженням виборів президента РФ — ЗМІ

20 березня 2024 10:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Блінкен заблокував заяву G7 із засудженням виборів президента РФ — ЗМІ
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Держсекретар США Ентоні Блінкен відмовився підтримати заяву G7, що засуджувала вибори президента Російської Федерації. Проєкт такої заяви був підготовлений Італією.

Про це повідомляє видання La Repubblica. 

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За інформацією видання La Repubblica, у документі, який підготувала Італія, вибори в Росії були названі "фарсом". Проте Ентоні Блінкен вважає такі формулювання недоречними.

Докладний аналіз висловив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, який дав позитивний висновок щодо заяви.

За джерелами La Repubblica, рішення Блінкена заблокувати заяву G7 було зумовлене бажанням уникнути можливості втручання Москви у майбутні американські вибори, заплановані на листопад цього року.

Нагадаємо, що у Раді зареєстрували постанову про невизнання "виборів" у Росії. 

Також м писали про те, що світові лідери відреагували на перемогу Путіна на президентських виборах у Росії та засудили такі результати.

США
Італія
вибори
Ентоні Блінкен
G7
Росія

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