Энтони Блинкен и глава МИД Британии прибудут в Киев 11 сентября

Дэвид Лемми и Энтони Блинкен. Фото: Европейская правда

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен приедет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы сказать, что Украине позволяют наносить удары по территории России с помощью ракет ATACMS. Также они поднимут вопросы противостояния влиянию Ирана в Украине и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил журналист Джулигрейс Бруфке во вторник, 10 сентября.

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Блинкен и Лемми прибудут в Киев

Визит Блинкена и его британского коллеги Дэвида Лемми в Украину запланирован на среду. Также агентство Reuters отметило, что Лемми заявлял о совместной с Блинкеном поездке в Киев на этой неделе.

Чиновники на конференции заявили, что они едины во мнении о необходимости противостоять влиянию Ирана на Ближнем Востоке и в Украине.

"Мы полностью согласны с необходимостью противостоять злонамеренной деятельности Ирана в регионе и за его пределами", — заявил глава британского МИД.

Лемми акцентировал, что в настоящее время мир наблюдает "тревожную картину усиления поддержки Ираном незаконной группировки Кремля" и проинформировал, что 10 сентября чиновники обсудили совместное стремление привлечь Тегеран к ответственности за подрыв глобальной системы безопасности.

В то же время, Блинкен добавил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине. В связи с этим новые санкции против Тегерана неизбежны.