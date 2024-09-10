Ентоні Блінкен та очільник МЗС Британії прибудуть до Києва 11 вересня

Девід Леммі та Ентоні Блінкен. Фото: Європейська правда

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен приїде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб сказати, що Україні дозволяють завдавати ударів по території Росії за допомогою ракет ATACMS. Також вони порушать питання протистоння впливу Ірану в Україні та на Близькому Сході.

Про це повідомив журналіст Джулігрейс Бруфке у вівторок, 10 вересня.

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Блінкен і Леммі прибудуть до Києва

Візит Блінкена та його британського колеги Девіда Леммі до України запланований на середу. Також агентство Reuters зазначило, що Леммі заявляв про спільну з Блінкеном поїздку до Києва цього тижня.

Посадовці на конференції заявили, що вони єдині в думці щодо необхідності протистояти впливу Ірану на Близькому Сході та в Україні.

"Ми повністю згодні з необхідністю протистояти зловмисній діяльності Ірану в регіоні і за його межами", — заявив очільник британського МЗС.

Леммі акцентував, що наразі світ спостерігає "тривожну картину посилення підтримки Іраном незаконного угруповання Кремля" і проінформував, що 10 вересня посадовці обговорили спільне прагнення притягнути Тегеран до відповідальності за підрив глобальної системи безпеки.

Водночас Блінкен додав, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні. В зв'язку з цим нові санкції проти Тегерана є неминучими.