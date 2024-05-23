ГБР объявило подозрение беркутовцам из Севастополя

Беркутовец. Фото иллюстративное: УНИАН

Государственное бюро расследований объявило подозрение севастопольским беркутовцам, которые продолжили издеваться над активистами Майдана во время российской оккупации Крыма. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в Telegram в четверг, 23 мая.

Читайте также:

Подозрение беркутовцам из Крыма

"ГБР сообщило о подозрении еще четырем сотрудникам Севастопольского "Беркута", в том числе командиру взвода. Они сбежали с оружием и пошли на службу к оккупанту. В частности, помогали агрессору захватить Крым и издевались над активистами "Майдана" и украинскими журналистами на блокпостах", — говорится в сообщении.

Предатели в течение 2013-2014 годов вместе со спецназначенцами других подразделений "Беркута" принимали участие в силовом противодействии мирным акциям протеста в Киеве.

Бывший командир даже хвастался в средствах массовой информации об участии в расстреле безоружных активистов. При его участии было:

Убиты три участника акций протеста;

15 гражданам причинены тяжкие телесные повреждения;

60 — средней тяжести;

126 — легкие телесные повреждения.

В последние дни бывшего режима фигуранты вместе с коллегами охраняли Администрацию Президента Украины и в ночь с 20 на 21 февраля 2014 дополнительно получили 40 автоматов Калашникова.

После побега бывшего главы государства и победы Революции Достоинства предатели с оружием вернулись в Севастополь. Там они перешли на службу врагу и способствовали захватчикам в оккупации полуострова. Фигуранты в украинской форме и с присвоенным оружием дежурили на блокпостах всех автодорог, которые вели с материковой части на полуостров.

В ГБР рассказали, что беркутовцы осматривали транспортные средства, проверяли документы у лиц, следовавших с и на полуостров, не допускали туда международных наблюдателей, журналистов, правоохранителей и военных, чем помогли РФ временно оккупировать территорию АР Крым.

"В том числе бывшими правоохранителями на одном из таких блокпостов были незаконно задержаны активисты "Майдана" и журналисты. После издевательств за их патриотические взгляды и убеждения, беркутовцы передали их военным РФ. Только благодаря освещению этой ситуации в СМИ, пленные через несколько дней были освобождены", — говорится в сообщении.

За воплощение планов РФ подозреваемые получили должности в оккупационных органах власти и российское гражданство.

Пост ГБР. Фото: скриншот

Пост ГБР. Фото: скриншот

Напомним, во Львове заочно судили начальника штаба спецподразделения "Беркут" ГУ МВД Украины во Львовской области, майора Сергея Голуба. Суд назначил ему десять лет лишения свободы.

Ранее бывшего заместителя командира крымского подразделения "Беркут" приговорили к 15 годам заключения. Он участвовал в подавлении Майдана, применяя насилие.