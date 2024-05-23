ДБР оголосило підозру беркутівцям з Севастополя

Беркутівець. Фото ілюстративне: УНІАН

Державне бюро розслідувань оголосило підозру севастопольським беркутівцям, які продовжили знущатись з активістів Майдану під час російської окупації Криму. Слідство клопотатиме про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у Telegram у четвер, 23 травня.

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"ДБР повідомило про підозру ще чотирьом співробітникам Севастопольського "Беркуту", у тому числі командиру взводу. Вони втекли зі зброєю та пішли на службу до окупанта. Зокрема, допомагали агресору захопити Крим та знущались з активістів "Майдану" та українських журналістів на блокпостах", — йдеться у повідомленні.

Зрадники протягом 2013–2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів "Беркуту" брали участь у силовій протидії мирним акціям протесту в Києві.

Колишній командир навіть вихвалявся у засобах масової інформації про участь у розстрілі беззбройних активістів. За його участі було:

Вбито трьох учасників акцій протесту;

15 громадянам завдано тяжких тілесних ушкоджень;

60 — середньої тяжкості;

126 — легкі тілесні ушкодження.

В останні дні колишнього режиму фігуранти разом з колегами охороняли Адміністрацію Президента України та у ніч з 20 на 21 лютого 2014 року додатково отримали 40 автоматів Калашникова.

Після втечі колишнього глави держави та перемоги Революції Гідності зрадники зі зброєю повернулись до Севастополя. Там вони перейшли на службу ворогові та сприяли загарбникам в окупації півострова. Фігуранти в українській формі та з привласненою зброєю чергували на блокпостах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова.

У ДБР розповіли, що беркутівці оглядали транспортні засоби, перевіряли документи в осіб, що слідували з та на півострів, не допускали туди міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових, чим допомогли РФ тимчасово окупувати територію АР Крим.

"У тому числі колишніми правоохоронцями на одному з таких блокпостів було незаконно затримано активістів "Майдану" та журналістів. Після знущань за їх патріотичні погляди та переконання, беркутівці передали їх військовим РФ. Лише завдяки висвітленню цієї ситуації у ЗМІ, полонених через декілька днів було звільнено", — йдеться у повідомленні.

За втілення планів РФ підозрювані отримали посади в окупаційних органах влади та російське громадянство.

Допис ДБР. Фото: скриншот

Допис ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові заочно судили начальника штабу спецпідрозділу "Беркут" ГУ МВС України у Львівській області, майора Сергія Голуба. Суд призначив йому десять років позбавлення волі.

Раніше колишнього заступника командира кримського підрозділу "Беркут" засудили до 15 років ув'язнення. Він брав участь у придушенні Майдану, застосовуючи насильство.