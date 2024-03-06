Ексзаступник командира "Беркута", який бив українців на Майдані, отримав тюремний строк

Учасники Майдан. Фото: digitalmaidan.org

Колишнього заступника командира кримського підрозділу "Беркут" засудили до 15 років ув'язнення. Він брав участь у придушенні Майдану, застосовуючи насильство.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у середу, 6 березня.

Читайте також:

Тюремний строк для ексзаступника командира "Беркута"

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора колишнього заступника керівника ПМОН Беркут АРК Крим визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів", — йдеться у повідомленні.

Йому призначили покарання — 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на три роки. До того ж фігуранта позбавили спеціального звання підполковника міліції.

У суді прокурори довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок його дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм заподіяні тілесні ушкодження.

З березня 2014 року зловмисник, який перебував на території Криму, надавав допомогу російським окупантам у проведенні підривної діяльності проти України.

"Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим", — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, десять років тому під час Революції гідності на Майдані Незалежності почалися масові вбивства активістів. За останні чотири роки у цій справі передали 117 обвинувальних актів до суду. Фігурантам може загрожувати довічне ув'язнення.

Також ексзаступникові секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимиру Сівковичу висунули підозру за фактом державної зради. Посадовець влаштовував побиття студентів на Майдані Незалежності в Києві під час мітингів 30 листопада 2013 року.