Экс-заместитель командира "Беркута", который избивал украинцев на Майдане, получил тюремный срок

Участники Майдана. Фото: digitalmaidan.org

Бывшего заместителя командира крымского подразделения "Беркут" приговорили к 15 годам заключения. Он участвовал в подавлении Майдана, применяя насилие.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в среду, 6 марта.

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"При поддержании публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора бывший заместитель руководителя ПМОН "Беркут" АРК Крым признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов", — говорится в сообщении.

Ему назначили наказание — 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на три года. К тому же фигуранта лишили специального звания подполковника милиции.

В суде прокуроры доказали, что осужденный, превысив свои служебные полномочия, 10-11 декабря 2013 года участвовал в подавлении акций протеста, применяя насилие. В результате его действий 20 потерпевших подверглись мучениям, им причинены телесные повреждения.

С марта 2014 года злоумышленник, который находился на территории Крыма, оказывал помощь российским оккупантам в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia в связи с сокрытием обвиняемого на временно оккупированной территории АР Крым", — говорится в сообщении.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, десять лет назад во время Революции достоинства на Майдане Независимости начались массовые убийства активистов. За последние четыре года по этому делу было передано 117 обвинительных актов в суд. Фигурантам может грозить пожизненное заключение.

Также экс-заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиру Сивковичу выдвинули подозрение по факту государственной измены. Чиновник устраивал избиение студентов на Майдане Независимости в Киеве во время митингов 30 ноября 2013 года.