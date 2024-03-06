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Экс-заместитель командира "Беркута", который избивал украинцев на Майдане, получил тюремный срок

6 марта 2024 16:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экс-заместитель командира "Беркута", который избивал украинцев на Майдане, получил тюремный срок
Участники Майдана. Фото: digitalmaidan.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывшего заместителя командира крымского подразделения "Беркут" приговорили к 15 годам заключения. Он участвовал в подавлении Майдана, применяя насилие.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в среду, 6 марта.

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"При поддержании публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора бывший заместитель руководителя ПМОН "Беркут" АРК Крым признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов", — говорится в сообщении.

Ему назначили наказание — 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на три года. К тому же фигуранта лишили специального звания подполковника милиции.

В суде прокуроры доказали, что осужденный, превысив свои служебные полномочия, 10-11 декабря 2013 года участвовал в подавлении акций протеста, применяя насилие. В результате его действий 20 потерпевших подверглись мучениям, им причинены телесные повреждения.

С марта 2014 года злоумышленник, который находился на территории Крыма, оказывал помощь российским оккупантам в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia в связи с сокрытием обвиняемого на временно оккупированной территории АР Крым", — говорится в сообщении.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, десять лет назад во время Революции достоинства на Майдане Независимости начались массовые убийства активистов. За последние четыре года по этому делу было передано 117 обвинительных актов в суд. Фигурантам может грозить пожизненное заключение.

Также экс-заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиру Сивковичу выдвинули подозрение по факту государственной измены. Чиновник устраивал избиение студентов на Майдане Независимости в Киеве во время митингов 30 ноября 2013 года.

Киев
Крым
украинцы
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Офис генерального прокурора
Евромайдан
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