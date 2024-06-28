Будущую базу бундесвера в Литве построят на советском полигоне Руднинкай

Торжественная церемония на месте будущей базы бундесвера в Литве. Фото: Bild

Стало известно, где будет построена база бундесвера в Литве. Она будет размещаться на месте бывшего советского полигона, однако пока там чистое поле.

Об этом сообщает Bild.

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База бундесвера в Литве

Репортер Bild отправился на полигон Руднинкай в Литве, в 12 км от границы с Беларусью. В течение следующих трех лет там планируется размещение танковой бригады бундесвера с 5000 солдат.

Репортер на месте будущей базы бундесвера в Литве. Фото: Bild

Недавно немецкие офицеры и генералы провели торжественную церемонию на месте. Журналист отметил, что сейчас вместо домов и ангаров он видел только пустое поле. Территория не ограждена.

Литовские военные объяснили, что в течение последних 1,5 года они потратили время на "подготовительные работы с инфраструктурой". Они проложили новые дороги, потратив на каждый километр 1 млн евро. Также была проведена очистка от снарядов поля для будущего военного городка, который будут строить на месте бывшего бомбардировочного полигона ВВС СССР.

Торжественная церемония на месте будущей базы бундесвера в Литве. Фото: Bild

"Мы находимся где-то посреди Литвы на острие восточного фланга НАТО. Трудно представить, но уже скоро на этом самом месте должны разместиться 5000 немецких солдат с персоналом. Посмотрим вокруг, не видно абсолютно ничего. Но, как нам сказали, не нужно смеяться. Потому что как только литовцы нажмут на кнопку, здесь поднимется вверх вся необходимая инфраструктура. Получится ли уложиться в запланированные сроки? Пока что даже сами военные настроены скептически", — рассказал журналист.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл на саммит в Брюсселе 27 июня с требованием к Евросоюзу выделить больше денег для таких стран, как Германия, которые принимают большое количество украинских беженцев. Шольц написал совместное письмо со своими польским и чешским коллегами президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором подробно изложил это требование.

Также украинские пограничники получили 41 грузовик Mercedes Arocs от правительства Германии. Машины отправятся на фронт и будут использоваться в логистических целях.