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Базу бундесверу збудують в Литві на місці колишнього радянського полігону — подробиці

28 червня 2024 08:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Майбутню базу бундесверу у Литві збудують на радянському полігоні Руднинкай
Урочиста церемонія на місці майбутньої бази бундесверу в Литві. Фото: Bild
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Стало відомо, де побудують базу бундесверу в Литві. Вона буде розташовуватися на місці колишнього радянського полігону, однак наразі там чисте поле.

Про це повідомляє Bild.

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База бундесверу в Литві

Репортер Bild вирушив на полігон Руднинкай у Литві, за 12 км від кордону з Білоруссю. Протягом наступних трьох років там планується розміщення танкової бригади бундесверу з 5000 солдатами. 

Місце, де побудують базу бундесверу в Литві
Репортер на місці майбутньої бази бундесверу в Литві. Фото: Bild

Нещодавно німецькі офіцери і генерали провели урочисту церемонію на місці. Журналіст зазначив, що наразі замість будинків і ангарів він бачив лише порожнє поле. Територія не огороджена.

Литовські військові пояснили, що протягом останніх 1,5 року вони витратили час на "підготовчі роботи з інфраструктурою". Вони проложили нові дороги, витративши на кожен кілометр 1 млн євро. Також було проведено очищення від снарядів поля для майбутнього військового містечка, яке будуватимуть на місці колишнього бомбардувального полігону ВПС СРСР.

Урочиста церемонія на місці майбутньої бази бундесверу в Литві
Урочиста церемонія на місці майбутньої бази бундесверу в Литві. Фото: Bild

"Ми знаходимося десь посеред Литви на вістрі східного флангу НАТО. Важко уявити, але вже скоро на цьому самому місці мають розміститися 5000 німецьких солдатів із персоналом. Подивимося навколо, не видно абсолютно нічого. Але, як нам сказали, не потрібно сміятися. Бо щойно литовці натиснуть на кнопку, тут підніметься вгору вся необхідна інфраструктура. Чи вийде вкластися в заплановані терміни? Поки що навіть самі військові налаштовані скептично", — розповів журналіст.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув на саміт у Брюсселі 27 червня з вимогою до Євросоюзу виділити більше коштів таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців. Шольц написав спільного листа зі своїми польським та чеським колегами до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якому детально виклав цю вимогу.

Також українські прикордонники отримали 41 вантажівку Mercedes Arocs від уряду Німеччини. Машини вирушать на фронт і будуть використовуватися в логістичних цілях.  

Білорусь
Німеччина
Литва
будівництво
солдати
полігон

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