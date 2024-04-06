Родители эвакуированных школьников из Белгорода жалуются на антисанитарные условия

Школа в Белгороде. Фото: росСМИ

В марте губернатор Бэлгородской области Вячеслав Гладков объявил об эвакуации 9 тысяч детей в другие регионы. Сейчас родители эвакуированных школьников из Белгорода жалуются на непригодные для проживания условия.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Родители заключили договоры на эвакуацию своих детей в лагеря. Однако согласно жалобам родителей под постами Гладкова, вместо обещанных домов отдыха детей разместили в детских домах, школах-интернатах и общежитиях.

Условия, в которые заселили детей из Белгорода. Фото: росЗМІ

Елена Акиньшина из Белгорода отправила своих 16-летних близнецов в Ставропольский край, где им сначала обещали размещение в гостинице.

"30 марта сопровождающая сообщила, что дети будут жить на территории действующего детского дома в селе. Я не давала согласия на их размещение в детском доме", — пожаловалась женщина.

К дочерям Елены в детском доме также заселили еще десять детей. На ее претензии администрация ответила, что условия в детском доме "нормальные".

Другие родители из Белгорода также пишут о заселении своих детей в детские дома.

"Нас дезинформировали, дети шокированы, ехали отдыхать – попали в детский дом. Это изгои? Муж-участник СВО, это так вы помогли нам??? Ничего не просила, ничего не получала, но здесь уже перебор", — возмущается Анна Мазур.

Ребенка Лилию Носаеву вместо лагеря разместили в Дагестанской школе-интернате для сирот.

"Я считаю, что такое нужно говорить родителям заранее", — говорит она.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Родители, чьи дети были заселены в лагеря и санатории, массово жалуются на антисанитарные условия.

"Что нам делать, дети в санатории (если это можно назвать санаторием) Журавлик в Невинномысске, условия ужасные. От Ваших заместителей идут одни отписки. Я очень сомневаюсь, что дети Ваших подчиненных направлены в такие условия", — жалуются родители.

" Хочу поделиться впечатлениями ребенка от первых дней пребывания в лагере "Звездный" под Липецком. Сказать, что дети в шоке, ничего не сказать: у них истерика навзрыд. Грязь, пыль, все сломано, постельное разодрано, душевые грязные", — возмущаются родители под постами Гладкова.

Напомним, что жители Белгорода жалуются на ситуацию в городе и безразличие Москвы.

Раньше мы писали, что жителям Белгорода нечего есть и вынуждены покидать свои дома.