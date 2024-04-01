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Мешканці Бєлгорода скаржаться на ситуацію у місті та байдужість Москви — перехоплення ГУР

1 квітня 2024 19:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Мешканці Бєлгорода скаржаться на ситуацію у місті та байдужість Москви — перехоплення ГУР
Стела Бєлгородської області. Фото: Українська правда
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Головне управління розвідки оприлюднило запис перехопленої розмови жителів Бєлгорода. На ньому чутно, як вони висловлювали своє розчарування стосовно подій, що відбуваються у їхньому місті.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 1 квітня.

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У розмові жителька Бєлгорода ділиться зі співрозмовником своїм невдоволенням ситуацією у місті та байдужістю Москви.

"Ось як Бєлгород там весь помирає, ніхто уваги не звертає. Люди петиції пишуть. А як по Москві.... Ось я кажу, потрібно їх там трошки в Москві розворушити. Я, звісно, кажу жорстоко, але зрозуміло, що загинули діти. Я кажу, в Бєлгороді помирають — ніхто не чешеться. Так у них тільки в Москві щось трапляється, у них починається. Я кажу, правильно, он люди пишуть: які свята? Ми тут в Бєлгороді помираємо. Я кажу, нас бомблять з дня в день без всякого. А у них там свята всі якісь, заходи да розваги у Москві. Жах якийсь коїться, страх. Тепер кажу, з дому не вийдеш", — сказала жителька Бєлгорода.

Нагадаємо, що у нещодавно перехопленій розвідкою розмові окупант поскаржився на постійне пияцтво серед солдатів РФ.

Раніше ми писали, що мешканці Бєлгородщини в перехопленні ГУР казали, що російські добровольці просунулись далі.

росіяни
Бєлгородська область
перехоплення ГУР
ГУР

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